Mbaye Diagne'den Galatasaray'a indirim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; "İndirim konusunda bizi zorlayan 4 futbolcu var" derken gözler Feghouli, Belhanda, Falcao ve Babel'in yanı sıra Diagne'nin üzerine çevrildi. Ancak Mbaye Diagne'nin çok önceden kendisine gönderilen feragatnameyi imzaladığı ortaya çıktı.

Yıllık maaşından 352 bin euro indirim yaptığı ve takımdan kalma yolunda önemli bir adım attığı ifade edildi.