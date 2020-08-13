Mbaye Diagne'den Galatasaray'a indirim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "İndirim konusunda bizi zorlayan 4 futbolcu var" sözleri sonrası oklar Diagne'ye dönmüştü ancak Senengalli yıldızın maaşından 352 bin euro indirim yaptığı ortaya çıktı.
SPOR 13.08.2020, 14:48
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; "İndirim konusunda bizi zorlayan 4 futbolcu var" derken gözler Feghouli, Belhanda, Falcao ve Babel'in yanı sıra Diagne'nin üzerine çevrildi. Ancak Mbaye Diagne'nin çok önceden kendisine gönderilen feragatnameyi imzaladığı ortaya çıktı.
Yıllık maaşından 352 bin euro indirim yaptığı ve takımdan kalma yolunda önemli bir adım attığı ifade edildi.
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