Medipol Başakşehir 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 7 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

SPOR 06.01.2021, 19:04
Medipol Başakşehir 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı korneri Novikovas kullandı. Altıpas önünde Hasan Hatipoğlu kafayı vurdu, kaleci Volkan soluna gelen topu uzandı ve kontrol etti.

28. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında İrfan Can Kahveci'nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım şutunu çekti, kaleci Farnolle zorlanmadan topu kontrol etti.

40. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Epureanu'nun önünde kaldı. Bu oyuncun sert vuruşunda kaleci Farnolle'den dönen topu kale önünde Gulbrandsen kafa ile ağlara yolladı: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

71. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan bindiren Hasan Ali, ceza sahası önünde bekleyen Mahmut Tekdemir'e pasını attı. Mahmut'un sol çaprazdan sert şutunu kaleci Farnolle son anda kornere çeldi. 

82. dakikada ev sahibi takımın hızlı gelişen atağında, savunmanın arkasına sarkan Aleksic, Mahmut'un pasıyla topla buluştu. Ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşta, kaleci Farnolle topu kontrol etti. 

83. dakikada Medipol Başakşehir'in kontra atağında İrfan Can Kahveci'nin pasıyla Deniz Türüç ceza sahasında topla buluştu. Açısını düzelten Deniz'in uygun pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 

Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Ligde son 7 maçın 4'ünü kaybeden 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, 7 hafta sonra 3 puanı kazandı. 

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, iki maç sonra mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanda kaldı. 

Medipol Başakşehir bir sonraki maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olurken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. 

Gulbrandsen ligde 6. golünü attı

Turuncu-lacivertli takımın Norveçli oyuncusu Gulbrandsen, bu sezon ligdeki 6. golünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında attı. 

Gulbrandsen, bu sezon takımının ligdeki en golcü ismi konumunda bulunuyor. İstanbul ekibinde, Edin Visca da ligde 4 kez gol sevinci yaşadı. 

Norveçli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez ağları havalandırdı. 

10 maç sonra kalesini gole kapattı

Medipol Başakşehir, ligde 10 maç sonra kalesini gole kapattı. 

Turuncu-lacivertli takım Süper Lig'de son olarak 5. haftada Trabzonspor'u 2-0 yendiği mücadelede gol yememişti. 

#Medipol Başakşehir #Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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