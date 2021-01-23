Medipol Başakşehir erimeye devam ediyor!

Medipol Başakşehir'le Çaykur Rizespor, Başakşehir FAtih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi! Müsabaka 1-1 sona erdi.

İlk yarı orta saha mücadelesiyle geçilirken soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Çaykur Rizespor, 49. dakikada Samudio'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Turuncu-lacivertli ekip, 64. dakikada Mehmet Topal'ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 24'e, Çaykur Rizespor ise 25'e çıkardı.

Medipol Başakşehir gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.