Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında yapılacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

SPOR 16.09.2020, 17:42
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Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Süper Lig'in ikinci haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde haftanın öne çıkan müsabakasında Medipol Başakşehir, 20 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

18 Eylül Cuma 

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi: 

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 Eylül Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Ümit Öztürk

#Medipol BaşakşehirGalatasaray #Atilla Karaoğlan #Süper Lig
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