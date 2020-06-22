Menajeri açıkladı! "F.Bahçe ile görüşeceğiz"

Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör çalışmaları sürüyor. Uzun bir süredir sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan Manuel Pellegrini için flaş bir açıklama geldi.

66 yaşındaki Şilili teknik adamın menajeri Juan Martinez, ülke basınına Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı.



"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Kısa bir açıklama yapan menajer Martinez, "Manuel Pellegrini ile Fenerbahçe arasında 10 gün için planlanmış bir görüşme olacak. 10 gün içinde görüşeceğiz. Pellegrini, Fenerbahçe'yi, taraftarların ilgisini ve kulübün tarihini çok seviyor" dedi.







MANUEL PELLEGRINI KİMDİR?



16 Eylül 1953 yılında Şili'de dünyaya gelen Manuel Pellegrini, parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi.

Deneyimli antrenör, sadece ülkesinin sınırları içerisinde futbol oynadı ve kariyerini Universidad de Chile'de sonlandırdı.

Antrenörlüğü de yine aynı takımda teknik direktör olarak başlayan Şilili teknik adam, daha sonra San Lorenzo, River Plate, Villarreal, Real Madrid, Malaga, Manchester City ve West Ham United gibi üst düzey takımlarda görev aldı.

Manuel Pellegrini, Villareal'de 251 maça çıkarken 1.73 puan ortalaması yakalarken, Real Madrid'de 48 maçta 2.35 puan ortalaması, Malaga'da 129 maçta 1.47 puan ortalaması, Manchester City'de 166 maçta 1.99 puan ortalaması, Hebei China Fortune'de 52 maçta 1.50 puan ortalaması, West Ham United'da 64 maçta 1.30 puan ortalaması yakaladı.