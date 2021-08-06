Merih Demiral Atalanta'da!
İtalya Serie A ekibi Atalanta, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
SPOR 06.08.2021, 17:43 06.08.2021, 17:53
Kulüp resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merih'e Türkçe "Hoş Geldin" dedi.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın İtalya'daki yeni durağı Atalanta oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
SERİE A 'NIN ÇIKIŞTAKİ EKİBİNE GİTTİ
Juventus'un bu sezon ilk 11 planları içinde yer almayan Merih Demiral, Çizme'de kaldı. Milli futbolcumuz, İtalya Serie A'da özellikle teknik direktör Gasperini yönetiminde çıkış yakalayan Atalanta'ya transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
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