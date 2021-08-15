Mert Günok Beşiktaş'ta!
Başakşehir, Beşiktaş'la anlaşan kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdığını açıkladı.
SPOR 15.08.2021, 13:43
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak istiyor.
Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek siyah-beyazlılar takıma takviye yapmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in kalecisi Mert Günok ile anlaşma sağlanmıştı.
BAŞAKŞEHİR AYRILIĞI DUYURDU
Bugün de İstanbul ekibi kaleci Mert Günok'un sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Mert Günok’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın transferi bugün açıklaması bekleniyor.
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