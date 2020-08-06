Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPOR 06.08.2020, 20:08
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Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın transferini resmen duyurdu.

TFF tarafından "harcama limitlerine" takılan Fenerbahçe, buna rağmen "Sevgi limit tanımaz" paylaşımının ardından Mert Hakan Yandaş ile anlaşıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadeleri kullanıldı

Sarı lacivertliler ayrıca, "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" açıklamasını yaptı.

İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN İLK SÖZLERİ

Mert Hakan Yandaş, transferin açıklanmasının ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

''Anlatılmaz duygular yaşıyorum''

"Gerçekten çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Böyle bir camiada bu şekilde karşılanmak beni çok mutlu etti. Anlatılmaz duygular yaşıyorum"

''Emre Belözoğlu'ndan öğreneceğim çok şey var''

''Emre Belözoğlu'nu hep idolüm olarak gördüm. Transfer sürecinde de tanışma fırsatım oldu. Ondan öğreneceğim inanılmaz şeyler var. Hem duruşuyla hem karakteriyle birçok şey gösterdi. Bu süreçte Emre abi bana video klip atmıştı. O klipteki beste çok hoşuma gitmişti. O sözlerle veda etmek istiyorum; Fenerbahçe söyleyecek son sözü, haklıyız kazanacağız''

"Verdiği sözlerin arkasında duran kulüp de Fenerbahçe'ydi"

''Lefter'in başının üstünde taşıdığı, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın, Rıdvan Dilmen'in giydiği formayı taşımak benim için çok büyük bir gurur. Transfer süreci biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Verdiğim sözlerin hep arkasında durdum. Verdiği sözlerin arkasında duran kulüp de Fenerbahçe'ydi. Bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst, ahlaklı bir kulübe geldi ve insanların yanına geldim. Başkanımıza ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum.''

#Fenerbahçe #Mert Hakan Yandaş
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