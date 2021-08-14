Messi'nin peçetesi 1 milyon Dolar'a satışta!

Lionel Messi, 21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırdı. Arjantinli oyuncu, 8 Ağustos Pazar günü Katalan devinde veda ettiği basın toplantısında gözyaşlarını peçeteyle sildi.

Messi'nin veda konuşmasında kullandığı peçete çevrimiçi satış sitesinde 1 milyon Dolar'dan satışa sunuldu.

Messi formaları 7 saniyede 150 bin spiariş aldı!

Fransız devi PSG, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi transferini resmen açıklayarak futbol dünyasına bomba gibi düşen bir hamle yapmıştı.

PSG, yıllık 35 milyon euro’luk bir maaş kazanacağı açıklanan Messi'den daha şimdiden büyük bir gelir elde etmeyi başardı.

AS'ın verdiği habere göre futbolseverler, Messi'nin 30 numaralı formasına büyük bir ilgi gösterdi.

Haberde, Messi formalarının satışa çıkmasını takip eden yedi saniyelik sürede tam 150 bin adet sipariş verildiği ifade edildi.

PSG, Messi yazılı en ucuz formayı 158 Euro'dan satıyor.