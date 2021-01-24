Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Yıldız oyuncuyu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.
SPOR 24.01.2021, 19:59
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yıldız oyuncuya takım arkadaşları tarafından karşılama yapıldı.
Yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in yanı sıra Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin de yıldız oyuncunun karşılamasında yer aldı.
Takım arkadaşlarından sonra sahaya çıkan Mesut Özil için teknik direktör Erol Bulut bir konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmanın ardından takım arkadaşları, yıldız oyuncuyu uzun süre alkışladı.
İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Mesut Özil, taktiksel antrenmana geçildikten sonra ise çalışmasını takımdan ayrı sürdürdü.
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