Mesut Özil, yakın arkadaşını Fener'e getiriyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sezonun başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertliler de peş peşe kadro dışı kararları geldi. Özellikle Caner Erkin'in sürpriz bir şekilde kadro dışı kalmasının ardından yeni sol bek arayışları hız kazandı.

Bu doğrultuda Fenerbahçe ilk hedef olarak Arsenal'den Sead Kolasinac'ı gündemine aldı.

MESUT ÖZİL, KOLASINAC'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Bosna-Hersekli futbolcu için resmi girişimlere başladı ve futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Kolasinac'ın son durumunu Mesut Özil'e soran Fenerbahçe yönetimi, Alman asıllı Türk futbolcudan yakın arkadaşı ile ilgili olumlu referans aldı. Mesut Özil'in de Kolasinac ile Fenerbahçe için telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.