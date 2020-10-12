Mesut reddettikçe araplar parayı artırıyor: Yıllık 20 milyon euro
Al Nassr, Arsenal'de kadroya bile giremeyen Mesut Özil'in peşini bırakmıyor. Araplar son olarak 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 20 milyon euro teklif etti.
SPOR 12.10.2020, 16:52
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Arsenal'de, son olarak UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da alınmayan Mesut Özil'in geleceği belirsizliğini koruyor.
BU SENE HİÇ MAÇA ÇIKAMADI
Bu sene hiç süre alamamasına rağmen sözleşmesi bitene kadar (2021) İngiliz ekibinde kalmayı düşünen 31 yaşındaki futbolcuyu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr istiyor.
Uzun süredir Mesut'u iknaya etmeye çalışan Arapların, tecrübeli oyuncuya yeni bir teklif sunduğu öğrenildi.
YILLIK 20 MİLYON EURO
Al Nassr'ın yıllık 20 milyon euro önerdiği, 1 yıl daha İngiltere'de kalmak isteyen Mesut'un ise teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.
Yıldız futbolcunun adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anılmıştı.
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