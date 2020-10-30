Mesut Yılmaz için saygı duruşu yapılacak

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından bu hafta oynanacak maçlarda saygı duruşunda bulunulması kararı alındı.

SPOR 30.10.2020, 14:34
Mesut Yılmaz için saygı duruşu yapılacak

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın vefat ettiği haberinin ardından açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Federasyonun açıklaması şöyle:

"Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Mesut Yılmaz için 30, 31 Ekim, 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

#Mesut Yılmaz #TFF
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