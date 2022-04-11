Mevsim geçişlerinde saç dökülmesini engellemenin yolları!

Mevsim geçişlerinde yaşanan ve hemen hemen her kişide görülebilen saç dökülmesi bir yanda da saçın kendini yenilemesi anlamına da geliyor.

Uzmanlar günde 100-150’den fazla saç telimizi fark etmeden kaybettiğimizi söylüyor. Ancak bu dökülme normalden fazla ise ve saçlarınızda gözle görülür bir azalma yaşanıyorsa bir dermatoloğa başvurmanız gerekiyor.