Michy Batshuayi İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Michy Batshuayi transferi için geri sayıma geçti. Siyah beyazlıların Chelsea’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu İstanbul’a geliyor.
SPOR 16.08.2021, 16:26
Beşiktaş, Michy Batshuayi transferi için geri sayıma geçti. Siyah beyazlıların Chelsea’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu İstanbul’a geliyor.
Bu gece 00.00'da İstanbul’da olacak Belçikalı golcü, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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