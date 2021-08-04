Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Tokyo'da finalde

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda temsilcimiz Buse Naz Çakıroğlu, tarih yazmaya devam ediyor.

Kokugikan Arena'da sinek sıklette temsilcimiz Buse Naz, Çin Taipeisi'nden (Tayvan) Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.

SON RAUNDA KADAR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.

Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı.

7 AĞUSTOS'TA TARİHİ FİNAL

Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.