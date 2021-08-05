Milli karatecimiz Dilara Bozan bronz madalya maçına çıkacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları`nda Dilara Bozan, bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti.

Olimpiyata ilk kez dahil edilen karatede ilk müsabakalar başladı. Kata branşında Dilara Bozan, B Grubu`nda ilk 3`te yer alarak adını bir üst tura yazdırdı.

Bir üst turda Japonya`dan Kiyou Shimuzu ve İtalyan Viviana Bottaro`nun arkasında kalan Dilara, finale çıkma hakkını kaybetti.

Dilara Bozan, TSİ 13.30`da bronz madalya maçında Hong Kong`tan Mo Lau`yla karşılaşacak.

Bu müsabakayı kazanan sporcu, olimpiyat tarihinin karatedeki ilk madalyasına da sahip olacak.