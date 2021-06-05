Milli okçu Avrupa şampiyonu!

Son dönemde uluslararası müsabakalarda genç sporcularımızın ülkemize yaşattığı başarılara bir yenisi daha eklendi.

Antalya'da 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenen ve 40 ülkeden 279 sporcunun katıldığı Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Turnuvası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Fransız Jean-Charles Valladont ile karşılaştı.

RAKİBİNİ 6-0 MAĞLUP ETTİ

Rakibini 6-0'lık skorla yenen ve Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz, sevincini milli takım teknik direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e sarılarak yaşadı.

Altın madalyayı kazanan Mete Gazoz, Antalya'da düzenlenen turnuvada birinci olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi.