Milli Takım'dan sessiz prova!

Türkiye ile Gine, Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.

İlk yarıda İstediği oyunu sergileyemeyen milliler karşısında Gine 2 net gol pozisyonuna girdi ve değerlendiremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle bitti.

İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen ve birçok gol fırsatı yakalayan ay-yıldızlılar aradığı golü bulamadı. Maç 0-0 sona erdi.

Milli Takım, 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Türkiye: 0 - Gine: 0

Stat: Antalya

Hakemler: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali (Azerbaycan)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak (Dk. 86 Efecan Karaca), Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir (Dk. 86 Taylan Antalyalı), Dorukhan Toköz (Dk. 65 Halil Dervişoğlu), Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Kenan Karaman), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Orkun Kökçü), Enes Ünal (Dk. 65 Okay Yokuşlu)

Gine: Keita, Mohamed Ali Camara, Sow, Pogba (Dk. 83 Ousmane Kante), Konate (Dk. 65 Mara), Mamadou, Sylla (Dk. 73 Aguibou Camara), Cisse, Ibrahima Conte, Barry (Dk. 65 Moreira), Jose Kante (Dk. 73 Demba Camara)

Sarı kart: Dk. 39 Mohamed Ali Camara (Gine)