Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Rusya'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından Dünya Kupası elemeleri kura çekiminde 2. torbada olması kesinleşti.

SPOR 16.11.2020, 12:26
Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın, 7 Aralık tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekiminde 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimine 2. torbadan girecek ve rakiplerini bekleyecek.

1. TORBADA MUHTEMEL RAKİPLER

Şu anda Avrupa takımları arasında 17 sırada olan A Milli Takımımızın 1. torban rakibi olabilecek takımlar da kesinleşti.

Belçika
Fransa
İngiltere
Portekiz
İspanya
Hırvatistan
Almanya
Danimarka
İtalya
Hollanda

KURA ÇEKİMİNDE 2. TORBA

2. torbada A Milli Takımımız ile birlikte toplam 8 takımın yeri netleşti.

İsviçre
Polonya
İsveç
Galler
Ukrayna
Avusturya
Türkiye
Slovakya

KURA ÇEKİMİNDE 3. TORBA

7 Aralık'taki kurada 3. torbada İskoçya ve Çekya'nın olacağı kesinleşirken, diğer takımlar henüz belli olmadı.

10 LİDER DOĞRUDAN GİDECEK

55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 lider Katar'da yapılacak Dünya Kupası için bilet alacak.

PLAYOFF MAÇLARI OYNANACAK

Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

#A Milli Takım #Rusya #Dünya Kupası elemeleri
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