Milli takım sahne alıyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının tüm detayları
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam Faroe Adaları'nı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
A Milliler UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Müsabakada, Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak.
ALMAN HOCA İLE 7. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Stefan Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.
FAROE ADALARI İLE İKİNCİ MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
- Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
- Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
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|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
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|38
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|15. Gaziantep FK
|38
|46
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|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
|23
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|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
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|47
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|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
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|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
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|31