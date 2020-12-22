İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde mücadele eden milli yüzücü Merve Tuncel'den dünya rekoru geldi. Chelsea Guvecka'ya ait olan rekoru 15.45:29'luk derecesiyle kıran Merve Tuncel, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.



BAKAN KASAPOĞLU’NDAN MERVE TUNCEL İÇİN TEBRİK MESAJI



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde dünya rekoru kıran milli yüzücü Merve Tuncel’i kutladı.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde 15.45:29'luk derecesiyle Chelsea Guvecka'ya ait olan dünya rekorunu kıran milli yüzücü kardeşim Merve Tuncel’i yürekten kutlarım. Başarılı olma yolunda azim gösteren tüm sporcularımız emeklerinin karşılığını alarak bizleri gururlandırıyor. Elde edilen bu sonuçta emeği geçen herkesi tebrik eder, sporcumuza başarılar dilerim."