Milliler Burak Yılmaz ile güldü!



FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu ilk maçında A Milli Takım'ımız Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı konuk etti. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 4-2 kazanırken, gruptaki ilk maçında 3 puanın sahibi oldu.

Burak Yılmaz attığı 3 golle yıldızlaşırken, Hakan Çalhanoğlu da 46. dakikada fileleri havalandırmayı başardı. Konuk ekibin golleri ise Klaassen ve de Jong'dan geldi.

SIRADA NORVEÇ!

A Milli Takım bir sonraki mücadelede Norveç'e konuk olacak. La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

30 Mart Salı günü ise milliler Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı ağırlayacak.