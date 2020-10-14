Milliler sahasında berabere kaldı

UEFA Uluslar Lig B 3. Grup'ta yer alan A Milli Takımımız, Sırbistan'ı ağırladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşmemize rağmen geri döndük. Ay-Yıldızlılarımız durumu 2-2 yaptı ama 3. gol için zaman yetmedi ve 1 puanla yetinmek zorunda kaldık.

Sırbistan'ın gollerini 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 49. dakikada Aleksandar Mitrovic (penaltı) kaydetti. A Milli Takım'ın golleri 56. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.



A Milli Takımımızın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, 90+1. dakikada ikinci sarı kartla oyunda dışında kaldı.



Grupta galibiyeti olmayan Milli Takımımız, bu beraberliğin ardından puanını 3'e yükseltti. Son sıradaki Sırbistan da 2 puana ulaştı.



A Milli Takımımız, bir sonraki maçında Rusya'yı ağırlayacak. Karşılaşma 15 Kasım Pazar günü oynanacak.