Minik güreşçiler yemekte moral depoladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi alt yapı Güreş takımı hafta sonları yaptığı dağ koşusunun ardından yemekte bir araya geldi.

SPOR 03.10.2021, 12:19
Minik güreşçiler yemekte moral depoladı!

Şehre madalya kazandırmak için gece gündüz demeden çalışmalarını devam ettiren antrenörler ve minik güreşçiler yemekte moral depoladı.

Etkinliğe antrenörler, minik güreşçiler ve aileler katılım sağladı.

Etkinlik sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Güreş Takımı Sorumlusu, Antrenör Halil Hopur “bizler sporcularımızla aile gibiyiz ve başarılarda böyle geliyor ki gelmeye de devam edecek inşallah” diye konuştu.

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