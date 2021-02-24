Mislicom 2.Lig Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman, saat kaçta?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHRAMANMARAŞSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHRAMANMARAŞSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahramanmaraşspor - Hacettepe Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAHRAMANMARAŞSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kahramanmaraş'ta oynanacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR - HACETTEPE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FERHAN KESTANLIOĞLU(Hakem)

KÜRŞATHAN AKIN(1. Yardımcı Hakem)

MURATCAN ILGAZ(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET ÇAĞATAY LAKOT(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞÜKRÜ BELDÜZ(Gözlemci)

ALİ KOÇ(Temsilci)