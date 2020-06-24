MKE Ankaragücü teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı.
SPOR 24.06.2020, 23:55
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp başkanı Fatih Mert ile İbrahim Üzülmez, resmi sözleşmeye imza attı.
Başkan Fatih Mert, yeni teknik direktörleri İbrahim Üzülmez'e görevinde başarılar diledi.
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