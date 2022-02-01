Mostafa Mohamed'i Suudi Arabistan kulübü istiyor
Bu sezon verim alamadığı isimlerle yollarını ayıran Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e, Suudi Arabistan kulübü Taawon'un talip olduğu öğrenildi.
Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, öbür yandan da kadrosunda düşünmediği isimleri göndermeye çalışıyor.
Son olarak Luyindama ile yollarını ayıran Galatasaray'da flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Mısır basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan takımlarından Al-Taawon'dan bir yönetici, Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'i kadrolarına katmak için çalışma yürüttüklerini açıkladı.
"KULÜPLER GÖRÜŞÜYOR"
Mostafa Mohamed'i transfer penceresi kapanmadan transfer etmek istediklerini açıklayan kulüp yetkilisi, "Mostafa Mohamed, kadromuza dahil etmek için önümüzde yer alan seçenekler arasında." dedi.
Suudi kulübü, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etmeyi hedeflerken, iki kulübün transfer için görüştüğü de gelen haberler arasında.
Al-Taawon birkaç gün önce, Luyindama'yı kadrosuna katmıştı.
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