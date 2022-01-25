Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'in başı beleya girdi. Mısır'da kendisinin yerine arkadaşını sınava sokan 24 yaşındaki golcü hakkında soruşturma başlatıldı.

Mohamed'in arkadaşı gözaltına alınırken, Mısırlı golcü için soruşturma açıldı. Mısır kupadan döndüğünde Mostafa Mohamed hakkında işlem yapılacak.

Afrika Uluslar Kupası için devre arasında Galatasaray'dan Mısır Milli Takımı'na katılan Mostafa Mohamed'in başı belaya girdi.

Yıldız golcü, girmesi gereken sınava arkadaşını soktu. Mostafa Mohamed'in arkadaşı, Kahire yakınlarındaki Gize'de gözatına alındı.

Shabramant'ta yer alan bir kurumda ikinci yılında olan Mostafa Mohamed dün gerçekleştirilen sınava giremedi.

Mısırlı golcü kendisinin yerine arkadaşını gönderdi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, Mostafa Mohamed'in arkadaşını fark edince gözaltına aldı ve durum hakkında rapor hazırladı.

Al-Masry Al-Youm'un aktardığı haberde Mostafa Mohamed'in arkadaşı olayı kabul etti.

Mısırlı golcünün arkadaşı, amacını Mostafa Mohamed'in akademik hayatına katkıda bulunmak için yaptığını açıkladı.

Fildişi Sahili ile karşılaşacak Mısır'da Mostafa Mohamed'in maç öncesi olayı öğrenen ve stres yaşadığı belirtildi.

Turnuvanın ardından Yüksek Eğitim Kurumu, Mostafa Mohamed'le ilgili gereken teması kuracak ve yeni sınav tarihi için bilgilendirme yapacak.