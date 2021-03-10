Muharrem Kasapoğlu: Zeminlerle ilgili artık yaptırım olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Medyası Buluşması'nda son dönemde Süper Lig'in gündemini meşgul eden zemin problemine dair açıklamalarda bulundu.

"SPORCULARIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Kasapoğlu, "Onca transferi yapan kulüpler, gerektiğinde o stadın bakımını yapmakla mükelleftir. Sporcu sağlığına ekstra özen gösterilmeli. Gerekirse profesyonel destek, gerekirse federasyon destek verecek. Zeminle ilgili sıkı denetim ve yaptırım olacağını söylemek istiyorum. TFF ile bu konuyu konuştuk. Türk futbolunun marka değerine ve imajına kimsenin zarar verme hakkı yok." dedi

"KİŞİLERİ DEĞİL SİSTEMİ KONUŞMAMIZ LAZIM"

"Futbolun üretkenliğinin konuşulması gerekirken başka konular konuşuluyor. Kişileri değil sistemi konuşmamız lazım."

"TÜM KULÜPLERİN HESAP VEREBİLİR OLMASI GEREKİYOR"

"Kulüplerin sürdürülemez durumunu sürdürülebilir bir duruma getirme hedefindeyiz. Hem kulüplerin hem de federasyonların şeffaf ve hesap verebilir olması gerekiyor."

"REKABET DOSTLUĞU ENGELLEYEN BİR ŞEY DEĞİL"

"Sporcularımızla irtibat halindeyiz. İnanıyorum ki en başarılı olimpiyatlardan birini geçireceğiz. Atıcılıktan yüzmeye kadar Türkiye’nin dört bir yanında iyiyi ve doğruyu ne kadar önemsersek, belki şimdi prim yapan konulara ne kadar az yer verirsek, olumsuzlukları da ortadan kaldırmış oluruz. Rekabet dostluğu engelleyen bir şey değil. Sporu eğitimle birlikte sürdürebilecek, hayallerinin peşindne giden gençlerle birlikte yürüyeceğiz. Liseler, orta okullar, ilkokullar...

Geçtiğimiz 2 ay içinde başta Adana Stadı, Giresun Stadı, Hatay Stadı, Ordu Stadı... Bunlar hemen hemen bitti. İstanbul İstinye'de tenis tesislerimiz... İddiamızı sadece sözlerle değil bizzat gerçekleştirerek sürdürüyoruz.”