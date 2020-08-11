Mustafa Cengiz: 4 futbolcu bizi çok zorluyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray ile Sixt Türkiye arasında yapılan futbol takımının forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının basın lansmannda açıklamalarda bulundu.

"KENDİME GELMEYE BAŞLADIM"

Uzun süredir bu toplantılara katılamıyordum. Yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Değerli basın mensupları, Allah yardımcınız olsun.

Hem dünya hem Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Hem içinde bulunduğumu dünyanın içinde bulunduğu ekonomik zorluk, ayrıca coğrafyamızın verdiği zorluklar da var. Devletimizin verdiği zorlu mücadele kulüplerimiz de etkilemekte. Kulüplerimiz maalesef, pandemi sürecinde seyircisiz oynamak, sponsor ve kombine gelirlerinde ve taraftar desteğinde zor duruma düştü. Ancak, bu zor durum Galatasarayımızın marka değerinin ne kadar büyük olduğunu da gösterdi. Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan Sixt, bize müthiş bir teklifle geldi. 2 yılda 40 milyon TL'yi aşkın fiyatla göğüs sponsoru, kardeş şirketi Magderburger ise 18 milyon TL ile geldi. 60 milyon TL'yi aşkın bir katkı... Bu örnek davranıştan ötürü Sixt'e teşekkür ediyorum. Bize sponsor olarak bize olan güvenlerini gösterdiler.

BELHANDA, FEGHOULI, MENSAH?

-Belhanda ve Feghouli'nin satış durumu var mı? Mensah'ta durum nedir?

Değerli arkadaşlar, transfer bitmez. Ne zaman başladı, 4 Ağustos. Ne zaman bitiyor, 4 Ekim. Çok bakamıyorum ama taraftarımız, 'Vay açıklayın vay' Zannedersiniz son vagon kalkıyor. Daha 2 ay var. Dinamik bir süreç, bitmez. Biz limitler içinde kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her türlü alış ve satışı yaparız. Hem sportif, hem mali kıstaslar bizim için çok önemli. Ahlaki boyutlara da bakıyoruz.

"BİZ KURALLARA UYARIZ"

"Biz limitler içinde kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her türlü alış ve satışı yaparız. Hem sportif, hem mali kıstaslar bizim için çok önemli. Ahlaki boyutlara da bakıyoruz."

"VARSA KASIMPAŞA'NIN MADDİ HATASI DÜZELTİN"

Biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Sarı kırmızı yeşil, otobana limit koyuyorsunuz. Kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil 130, 200 isteyebilirsiniz. Trafik ışıklarının daha uzun süreli yanmasını isteyebilirsiniz ama orada bir limit var. Ben buna uymam, ben bunu aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bunu dediğiniz anda değerli rakibimiz için değil sadece, kendimizi için de söylüyorum. Kurallara uymak durumundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Kurallar manzumesi, bütünüdür. Yanlışsa düzeltin. Varsa Kasımpaşa'nın maddi hatası olmuş, düzeltin.

"HEM KARNIM DOYSUN, HEM YEMEĞİM KESİLMESİN"

Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım, gelecek yıl için düzenleyelim. Oyun başlamış, transfer başlamış. Oyun başlamışken kuralları değiştirirseniz kıymeti harbiyesi kalmaz. Biz rahat değiliz. 493 milyon TL harcamanız var, hayır. Bu bütçemiz, bunun içinde 40-50 milyon harcayabilirim. Onu da anlamsız harcayamam. Biz sabah akşam lisans alabilmek için mücadele ediyoruz. Futbolculara milyon eurolar harcayacak halim yok. Hem karnım doysun, hem yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok.

"CEZAYA KATLANMAK DA BİR ASALETTİR"

Bize diyorlar ki, gelecek yıl bu duruma düşeceksiniz. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Cürüm cezaya tabidir. Ben bir sürü ceza yedim. Aziz Bey'den sonra rekor bende. Ödedim parayı, gıkım çıkmadı. Neden, ceza alacağımı biliyordum. Cezaya katlanmak da bir asalettir.

"RAKİP CAMİALAR DÜŞMAN DEĞİL"

Değerli arkadaşlar, bizim kulüpler olarak dikkatli olmamız gerekiyor. Yapılandırma eleştiriliyor. Devlet gelecek, beni yapılandıracak. Bana el koyacak, kayyum atayacak. 5 yıl zarar etmiş firmalara kayyum atanmadığını biliyorum. Hiçbir kulübümüzün zor duruma düşmesini istemem. Fenerbahçe ile olan bir yarış daha çok gelir getirirdi. Birimiz birinci, birimiz ikinci olaydık. Ben bunu isterdim. Beşiktaş da yarışın içinde olsun. Trabzon zaten var. Ben bundan niye rahatsız olayım, zevk alırım. İsterim ki onların önünde bitireyim. Rakip camialar bizim düşmanız değil. Hepsi bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, yakın arkadaşımız. Bunu unutmayın. İki kardeş biri bir rengi, öbürü diğer rengi seçiyor.

"FUTBOLCULAR ÖNCE GALATASARAY'A GELİR..."

Şimdi değerli arkadaşlar, bir takım isterse alır diyorlar. Samimiyetle söylüyor. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fazla fiyatla başka yere gider. Önce Galatasaray'a gelirler, sonra bakarlar. İnşallah bunu bütün dünyada yapacağız.

"4 FUTBOLCU BİZİ ÇOK YORUYOR"

Fikir ayrılığı, meşhur. Ben orada dedim ki, Galatasaray'da transfer nasıl yapılır. Ben ne takım otobüsüne binerim. Beni hayatımda 1 kere soyunma odasına soktu, kötü oldum, prim dediler, bir daha tövbe dedim. Ben hiç girmem, karışmam. Ehline bırakırım, işin ehli var. Scout ekibi araştırır, teknik heyete gelir, teknik heyet başvurur, 10-20 tane futbolcu şunlar şunlar, hangisi uygun, bakarız. 38 futbolcu transfer ettik. Arda Turan olayında ne fikir değişti, anlattım. Bu bana sosyal medyadan geldi. Bana resmi olarak Arda Turan'dan ya da teknik heyetten bir başvuru gelmedi. Ben bunu anlattım. Usüle uygun değil. Bir işe bakarsınız, usüle uygun mu, sonra esasa geçersiniz. Bana sosyal medya ya da dolaylı yolda yapılacak baskıyı kabul etmem. Ya istifa ya al derseniz, istifa ederim. İkincide iş değişti. Fatih Hocamız geldi, resmi olarak Arda'yı istedi. Budur. Biz de dedik ki, tamam görüşelim. Arda sağolsun, boş mukaveleye imza atarım. Biz de fırsatı değerlendirdik, en düşük şekli verdik. Arda büyük bir incelik yaptı. İleride atarım inşallah ya da anlatmam, kavga çıkmasın. 4 futbolcu bizi çok yoruyor. 30 futbolcu feragatname imzaladı. 4'ü imzalamadı. Canları sağolsun. Hukuk içerisinde görüşeceğiz. Para mühim değil dedi Arda, paranın bozduğunu para düzeltir. Allah bizi onur, itibar ve şereften yoksun bırakmasın. Biz buna Galatasaray olarak dikkat ediyoruz. Arda müthiş hizmetler verecektir. Ona çok inanıyor, güveniyorum. Çok büyük hizmetler verecek.

"FALCAO, LEMINA VE SERI"

Falcao indirim yaptı. Lemina bize hizmet etti. Teknik ekibimize bakarız. Teknik ekibin planları içerisinde yok. Seri'yi düşünüyoruz. Falcao devam edecek.

Abdurrahim Albayrak: "Muslera ve Selçuk'tan sonra ilk indirim yapanlar Lemina ve Seri'ydi. Onlara teşekkür ediyorum."