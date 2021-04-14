Mustafa Muhammed koronavirüse yakalandı!

Galatasaray, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Mustafa Muhammed açıkladı!



Galatasaray'ın açıklamasının ardından golcü oyuncu Mustafa Muhammed resmi sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.



