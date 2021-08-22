N'Sakala hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşarak düşen Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SPOR 22.08.2021, 00:36
Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, mücadelenin 71. dakikasında top diğer alandayken yere yığıldı.
N'Sakala'nın durumu ciddi görünürken, bir anda oyuncular ambulansı işaret etti. Hakem Ümit Öztürk de oyuncuların açılmasını istedi.
Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü.
BİLİNCİ AÇIK
Yayıncı kuruluş, N'Sakala'nın nefes alışverişinde bir sıkıntı olmadığı ve bilincinin açık olduğu bilgisini geçti.
İLK MÜDAHALEYİ NECİP YAPTI
Bir anda yere yığılan N'Sakala'ya ise ilk müdahaleyi o sırada ısınmak için saha kenarında olan kaptan Necip Uysal yaptı. Tecrübeli futbolcu soğukkanlı hareketleriyle takım arkadaşının boğazına kaçan dilini çıkardı.
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