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Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.

SPOR 27.02.2022, 19:42 27.02.2022, 21:03
Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray

1'Maç başladı

2. dakikada Rizespor, ceza alanında savunmadan çıkmak isterken Berkan'ın yaptığı baskı sonrası havalanan top penaltısı noktası üzerindeki Muhammed'in önüne düştü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra pasını sağ çaprazdaki Emre Kılınç'a verdi. Emre'nin plase vuruşu üstten auta çıktı.

5. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın noktadan Muhammed'in ceza sahasına gönderdiği orta-şut karışımı vuruş üst direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

8. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Gedson'un doğrudan kaleye gönderdiği sert şut kaleci Pena'yı geçerek uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada Cicaldau'nun ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Kerem sol kanattan ceza sahasına girmeden topu penaltı noktasının gerisinde bulunan Berkan'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta ceza alanı dışı hafif sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Van Aanholt'un yerden çektiği sert şut filelere gitti 1-1

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

50' GOL! Boyd, Çaykur Rizespor'u 2-1 öne geçirdi! Omar'ın ceza sahasının sağında yaptığı hatayı iyi değerlendiren Boyd, topu aldı ve ön çizgi üzerinden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.Gol - Tyler Boyd

 53'Phiri'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Pohjanpalo'nun sert şutunda top, Marcao'dan döndü.

57' Mostafa Mohamed yerini Gomis'e bıraktı.Mostafa Mohamed - Bafétimbi Gomis

60' Van Aanholt'un ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta kaleci Tarık, topu son anda çıkardı.

62' Gomis, ceza sahasında Tarık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem VAR'la iletişim halinde.  VAR'la görüşen hakem penaltı noktasını işaret etti.

63' Boldrin hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Fernando Boldrin

64' Penaltı atışı için topun başına geçen Gomis, yaptığı vuruşta kaleci Tarık'ı geçemedi. Tarık'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.Sayılmayan Gol - Bafétimbi Gomis

67' Ceza sahasının solundan topa hareketlenen Kerem, kaleci Tarık'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

68' VAR! Hakem pozisyonu izlemek için VAR'a gitti. Pozisyonu yakından izleyen hakem bir kez daha penaltı noktasını işaret etti.

70' GOL! Babel, Galatasaray'a 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Penaltı atışında topun başına geçen Babel, topu ağlara gönderdi.Gol - Ryan Babel

83' Gedson'a faul yapan Kerem sarı kart gördü.Sarı Kart - Kerem Aktürkoglu

 71' Omar'ın sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Gomis'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

87' GOL! Van Aanholt, Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi. Galatasaraylı oyuncular seri ver kaçlarla ceza sahasına girdi. Son olarak Berkan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Van Aanholt yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Patrick van Aanholt

90' KIRIMIZI KART! 90+1! Fabirico, Marcao'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.İkinci Sarı - Fabrício Baiano

#Spor Toto Süper Lig #Galatasaray #Çaykur Rizespor
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