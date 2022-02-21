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Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Galatasaray, nefes kesen mücadelede deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

SPOR 21.02.2022, 22:12
Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray!

1'Maç başladı

2. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Berkan Emir'in ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Halil Akbunar'ın pozisyonunda, kaleci Pena topun sahibi oldu.

3. dakikada serbest vuruş kullanan Galatasaray'da, Ömer Bayram'ın ortasında Mohamed, topu kafayla ceza sahasına yönlendirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Nelsson'un yerden yaptığı vuruşta kaleci İrfan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Soner, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de, Berkan Emir topu yerden ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Soner Aydoğdu'ya gönderdi. Soner, topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Kerim'in ortasına ceza sahası içinde elle müdahale yapan Taylan Antalyalı'nın pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi.

45.+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına geçen Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Pena'nın solundan ağlara gönderdi. 1-1

45' İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

52' Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kerem, çaprazdan vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

55' Berkan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Angel'in kafa vuruşunda Pena'nın son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

58' Angel ve Marcao ceza sahasında girdikleri hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı. Sağlık ekipleri Marcao için sahada.

60' İrfan Can'ın hatalı vuruşunda Mohamed'e çarpan top Halil'de kaldı. Halil karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Mohamed'e verdi. Atınç araya girerek topu kornere gönderdi. Ancak karar ofsayt.

65' Kerim sağ kanattan içeri kesti. Ceza sahasında Di Santo'nun ceza sahasında yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

66' Hakem daha önce topun ceza sahası içinde Ömer'in eline çarpması nedeniyle VAR'la görüştü.

68' Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

70' GOL! Ndiaye, Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü attı. Penaltı atışını kullanan Ndiaye, topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.Gol - Cherif Ndiaye

75' Halil'in ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top, kaleci Pena'da kaldı.

77' Cicaldau'nun sol çaprazdan sert şutunda Angel'e çarpan top kornere çıktı.
85' Topun ceza sahasında Arslanagic'in eline çarpması nedeniyle hakem penaltı kararı verdi.

87' GOL! Gomis, Galatasaray'a 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Gomis, topu ağlara gönderdi.Gol - Bafétimbi Gomis

 90' Arlanagic, ceza sahasında topa elle müdahale ettiği için hakem penaltı kararı verdi.

 90' 90+2! Arslanagic pozisyonun ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Pozisyon - Dino Arslanagic

 90' Pozisyonu VAR'da izleyen hakem penaltıyı iptal ederek Arslanagic'e gösterdiği kırmızı kartı da iptal etti.

90' Cicaldau'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta İrfan Can son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.

90' Berkan'ın ceza sahasında Emre'ye yaptığı müdahale sonrası Emre sakatlandı. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem penaltı kararı verdi.

90' GOL! 90+9! Gomis, Galatasaray'ı 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Gomis ikinci kez kullandığı penaltı vuruşunu da gole çevirdi.Gol - Bafétimbi Gomis 

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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Di Santo.

GALATASARAY: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Erick, Babel, Kerem, Halil, Mostafa.

#Spor Toto Süper Lig #Galatasaray #Göztepe
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