Nice-Marsilya maçında taraftar sahaya indi
Nice-Marsilya maçında, Nice taraftarlarının sahaya girmesinin ardından maç durdu.
SPOR 23.08.2021, 05:13 23.08.2021, 05:15
Fransa Ligue 1'deki Nice - Marsilya maçı saha olaylarına sahne oldu.
Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet'nin kale arkasındaki Nice taraftarına su şişesi fırlatması sonrasında saha bir anda karıştı.
TARAFTAR SAHAYA İNDİ
İki takım futbolcuları birbirine girerken taraftar da sahaya girdi.
Görevliler futbolcuları zorlukla sakinleştirirken taraftarlar da kısa sürede tribüne geri alındı.
MAÇ ASKIYA ALINDI
Bazı futbolcular soyunma odasına giderken koridorda iki takım futbolcuları bir kez daha birbirine girdi.
Yetkililer maçın askıya alındığını duyurdu.
İki takım yöneticileri ve hakemler, görüşmeye devam ediyor.
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