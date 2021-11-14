Niğde Anadolu FK 1-2 Kahramanmaraşspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13'ncü haftanın perdesi bugün oynanan karşılaşmalarda başladı. Ligde 12 hafta sonunda galibiyet dahi alamayan Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya geldi.

90 dakika sonunda sahadan galibiyetle ayrılan takım Kahramanmaraşspor oldu ve 13 hafta sonunda ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

Kahramanmaraşspor'a galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Enis Durak ve 45+3'te Özcan Atalay kaydetti.

Niğde Anadolu FK'nın tek sayısı ise 75'nci dakikada Atalay Yıldırım kaydetti.