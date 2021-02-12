Nihat Özdemir açıkladı! G.Saray-Kasımpaşa maçı...

Meteoroloji yetkilileri pazar günü İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Bu açıklamalar sonrası pazar günü oynanacak olan maçların cumartesi gününe alınması gündeme geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçıyla ilgili TFF ile bir görüşme yapacağını dile getirdi. Hatta Kasımpaşa Yöneticisi Mehmet Fatih Saraç da yaptığı açıklamada, "Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Bu haklı, makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik." ifadelerini kullanarak Galatasaray'a destek çıkmıştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, tartışılan bu konu ile ilgili Akşam Gazetesi'ne konuştu.

Başkan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.