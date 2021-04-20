Nihat Özdemir: Avrupa Süper Ligi'ne katılana yaptırım uygularız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 12 Avrupa kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıktı.

"UEFA'NIN YANINDAYIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA'nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

"AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KATILAN CEZA YER"

Fox'a yaptığı açıklamada, herhangi bir Türk takımının Süper Lig'e katılmayacağını söyleyen Özdemir, "Eğer bir takımımız bunu yaparsa biz de UEFA'nın o takıma yönelik yaptırımını uygularız." dedi.