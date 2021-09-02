Rizespor ile yaşanan bonservis sıkıntısı çözüldükten sonra Galatasaray 'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı.

ÖDEME YAPILDI

Galatasaray Oğulcan için Rizespor kulübene 1.1 milyon euro ve 550 bin TL'lik ödeme yaptı.