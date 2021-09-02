Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı

Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı.

SPOR 02.09.2021, 11:42 02.09.2021, 11:55
Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı

Rizespor ile yaşanan bonservis sıkıntısı çözüldükten sonra Galatasaray 'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı.

ÖDEME YAPILDI

Galatasaray Oğulcan için Rizespor kulübene 1.1 milyon euro ve 550 bin TL'lik ödeme yaptı.

#Galatasaray #Rizespor #Oğulcan Çağlayan #AksuTV #AksuTVHaber
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