Olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Eski takımına geri dönüyor

Galatasaray ile yolları ayrılan Younes Belhanda'ya eski kulübü Montpellier talip oldu.

L'Equipe'in haberine göre Montpellier Faslı yıldızı geri döndürmek için girişimlere başladı.

31 yaşındaki futbolcu, 12 gol 6 asistle oynadığı 2012 yılında Montpellier ile şampiyonluk yaşamıştı.

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor'la 2-2 kalan Galatasaray'da maçın ardından Younes Belhanda yöneticileri ve çimi eleştirince Sarı-kırmızılı kulüp Faslı oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Belhanda, Sivasspor maçı sonrasında, "Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, İnstagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" açıklamasını yapmıştı.