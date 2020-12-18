Olaylı maçta kazanan Fatih Karagümrük oldu

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük evinde Galatasaray'ı son anlarda attığı golle 2-1 yendi. Tansiyonu çok yüksek geçen maçta Karagümrük'ten Roco, Galatasaray'dan teknik direktör Fatih Terim kırmızı kart görürken Galatasaray tek golünü penaltıdan Diagne ile kaydetti. Maçta hakem Mustafa Öğretmenoğlu kartlarına bolca başvurdu. Bu sonuçla Galatasaray 6 maç aradan sonra kaybederken Fatih Karagümrük 60 yıl sonra ligde Galatasaray'ı yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Geçen haftayı BAY geçen Galatasaray, bu hafta aldığı yenilgi ile 6 hafta aradan sonra yenildi.

Maç boyunca tansiyon hiç bitmezken Karagümrük'ten Roco, Galatasaray'dan Fatih Terim ve maç sonunda Marcao kırmızı kart gördü. Karagümrük adına golleri Ndao ve Mevlüt Erdinç atarken Galatasaray'ın tek golünü penaltıdan Diagne kaydetti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Alparslan Erdem (Dk. 76 Muhammed Egemen Pehlivan), Koray Altınay, Biglia, Balkovec, Ndao (Dk. 90 12 Murat Sarıgül), Chahechouhe (Dk. 85 Arveladze), Sobiech (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes (Dk. 82 Elabdellaoui), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 64 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Feghouli, Emre Kılınç (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Oğulcan Çağlayan (Dk. 64 Arda Turan), Emre Akbaba (Dk. 64 Belhanda), Diagne

Goller: Dk. 46 Ndao, Dk. 90+10 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 90+5 Diagne (Penaltıdan) (Galatasaray)