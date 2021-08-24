Olimpiu Morutan Galatasaray'da
Galatasaray, Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Olimpiu Morutan'ı KAP'a bildirdi. Rumen futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığı resmen açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Rumen futbolcu, bu gece saat 23:10’da İstanbul’a gelecek. Sarı kırmızılılar, Morutan ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
22 yaşındaki futbolcu için Steaua Bükreş’e taksitlerle yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
Futbola, Universitatea Cluj alt yapısında başlayan Morutan, Temmuz 2018’de Steaua Bükreş’e transfer oldu.
Başkent ekibinde 107 maça çıkan Morutan, 14 kez fileleri havalandırdı, 30 gol pası verdi.
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