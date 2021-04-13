Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'a imza attı!

Fenerbahçe'deki durumu yılan hikayesine dönen ve Sarı Lacivertliler ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu. 17 yaşındaki orta sahanın Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.



Sky Sport duyurdu!



Sky Sport muhabiri Max Bielefeld, Stuttgart'ın transferi ilerleyen günlerde resmiyete kavuşturacağını duyurdu. Ömer'in Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden birisi olduğunun altını çizen Bielefeld, haziran ayında Fenerbahçe ile bağlarını koparacak olan Ömer Faruk'un Stuttgart'la 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacağını ifade etti.

Ömer Faruk'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. Genç orta sahanın ismi Schalke, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Barcelona ve Manchester United gibi birçok önemli takımla anılmıştı.