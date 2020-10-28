Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj: Beni alın!
Galatasaray'da ara transfer dönemi için ibre yeniden Monaco'da kadroya giremeyen Henry Onyekuru'ya yöneldi.
Yaklaşık 1.5 sezon kiralık olarak Galatasaray formasını giyen ve büyük iz bırakan Henry Onyekuru bir kez daha transfer gündeminde... Sezon başında büyük uğraşlara rağmen Monaco'nun bırakmadığı Nijeryalı yıldız, Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladı.
FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Son dönemde forma şansı bulamayan ve takımda mutsuz olan Onyekuru'nun menajeri aracılığıyla Galatasaray'la temas kurduğu ve "Beni alın" mesajını gönderdiği belirtiliyor.
BU KEZ STRATEJİ FARKLI OLACAK
Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar birkez daha genç futbolcu için harekete geçme kararı aldı. Ancak yönetim transferde bu kez farklı bir strateji uygulamaya hazırlanıyor.
FFP KISKACINDAN KURTULUYOR
Gelecek sezon 'sattığın kadar al' kıskacından kurtulacak olan Galatasaray'ın devre arası Monaco'ya zorunlu satın alla opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.
TERİM'İN BÜYÜK GÖZDESİ
Geçtiğimiz 2 sezonda kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Henry Onyekuru, Fatih Terim'in en çok beğendiği isimlerin başında geliyor.
FORMAYI UNUTTU
Sezonun ilk bölümünde 11'de şans bulan Henry Onyekuru 3 haftadır kadroya giremiyor.
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