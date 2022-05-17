Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları sona erdi!
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları sona erdi.
SPOR 17.05.2022, 17:40 17.05.2022, 21:23
Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapılan maçlara Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Konya, Mardin ve Mersin'den 10 takım katıldı.
Müsabakalar sonunda A Grubu'nda Karabük Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü birinci olurken, B Grubu'nda Kahramanmaraş Onikişubat Necip Fazıl Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, yaptığı açıklamada, bir organizasyonu daha başarıyla tamamladıklarını söyledi.
Karabük'ün bu yıl birçok spor branşına ev sahipliği yaptığını aktaran Güven, "Bu tür spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak Karabük'ün tanıtımına katkı sağlıyoruz." Dedİ.
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