Ozan'lı Liverpool Madrid'den çıkamadı!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Son 16 turunda Atalanta'yı geçen İspanyol devi Real Madrid, Leipzig'i kupa dışına iten İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Real Madrid'in 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Liverpool'da milli yıldızımız Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı.
SPOR 06.04.2021, 23:54
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Son 16 turunda Atalanta'yı geçen İspanyol devi Real Madrid, Leipzig'i kupa dışına iten İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Real Madrid'in 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Liverpool'da milli yıldızımız Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı.
Maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius Junior (2) ve Asensio kaydetti. Liverpool'un tek golü ise Salah'tan geldi.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 14 Nisan'da Anfield Road'da oynanacak.
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