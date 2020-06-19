Ozan Tufan'ın cezası 1 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcusu Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men cezası alan Ozan'ın cezasına sarı-lacivertli kulübün yaptığı itirazın görüşüldüğü bildirildi. Buna göre Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiği aktarıldı.

Kurulun, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'un cezalarını ise onadığı kaydedildi.