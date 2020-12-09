Paris'te Neymar'ı durduramadık!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda PSG'ye 5-1 mağlup oldu. 4. hakemin ırkçı sözleri nedeniyle iki takımın sahaya çıkmama kararı almasının ardından ertelenen ve 14. dakikadan tekrar başlayan mücadeleyi PSG 5-1 kazandı.



Parc des Princes'te Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 21, 38 ve 50'de Neymar ile ilki penaltıdan olmak üzere 42 ve 62'de Mbappe'den geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 57. dakikada Mehmet Topal kaydetti.



Bu sonucun ardından Başakşehir grubu 3 puanla son sırada tamamladı. PSG ise puanını 12 yaptı ve grupta lider olarak üst tura adını yazdırdı.







MAÇ ÖNCESİNDE PROTESTO



Maç öncesinde hakemler ve iki takımın futbolcuları orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.



Protestonun ardından maç 14. dakikadan itibaren oynanmaya başladı.

PARIS SAINT-GERMAIN 5-1 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR



STAT: Parc des Princes



HAKEMLER: Danny Makkelie, Mario Diks, Marcin Boniek



PARIS SAINT-GERMAIN: Navas - Florenzi (Dk. 80 Pembele), Marquinhos (Dk.67 Kehrer), Kimpembe (Dk. 80 Diallo), Danilo, Bakker, Verratti (Dk. 80 Gueye), Paredes, Rafinha (Dk. 46 Di Maria), Mbappe, Neymar



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok- Rafael (Dk. 68 Giuliano), Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 68 Bolingoli), Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Chadli), İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Crivelli (Dk. 68 Demba Ba), Gulbrandsen (Dk. 81 Emre Kaplan)



GOLLER: Dk. 21, Dk. 38 ve Dk. 50 Neymar, Dk. 42 (P) ve Dk. 62 Mbappe (PSG) - Dk. 57 Mehmet Topal (İstanbul Başakşehir)



SARI KARTLAR: Pembele (PSG) - Mahmut Tekdemir, Rafael, Okan Buruk (Teknik direktör), Mert Günok, Crivelli (İstanbul Başakşehir)