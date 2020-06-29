'Paşa' durdurulamıyor! Rekorunu egale etti

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0'lık skorla kazandı.





Kasımpaşa'ya üstünlüğü getiren golü, 17. dakikada Fode Koita kaydetti. Ligde 8. golünü atan Ginali oyuncu, 12 sezonluk futbol kariyerinde en çok gol attığı sezona ulaştı. Deplasman ekibinde 90+4. dakikada sahneye çıkan Ndongala, attığı golle skoru belirledi.



KULÜP REKORUNU EGALE ETTİ

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan ve kulüp rekorunu egale eden Kasımpaşa, 35 puana yükseldi ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek büyük ölçüde rahatladı.



Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı ve düşme korkusunu daha da yakından hissetmeye başladı.





GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA: 0-2



Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx



Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem xx (İlker dk. 87 ?), Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim xx, Baiano xx (Rahmetullah Berişbek dk. 70 x), Sessegnon xx (Berat dk. 60 x), Sio xx (Sefa Yılmaz dk. 70 x), Candeias xx (Yasin dk. 60 x), Ayite xx, Stancu xx

Yedekler: Ertaç, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Polomat, Seuntjens

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu



Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Fernandes xx, Meriah xx, Haddadi xx, Pavelka xx, Aytaç xx, Quaresma xx (Yusuf dk. 60 x), Thiam xxx (Ndongala dk. 75 xxx), Hajradinovic xx, Koita xxx (Tarkan dk. 83 xx)

Yedekler: Fatih, Berk Çetin, Brecka, Doğucan Haspolat, İlhan Depe, Anıl Koç, Gohou

Teknik Direktör: Fuat Çapa



Goller: Koita (dk. 17), Ndongala (dk. 90+ 4) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Fernandes (Kasımpaşa) Yasin, Flavio (Gençlerbirliği)